Предлагаем вам проголосовать, на какой позиции "сине-желтые" завершат групповой этап.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ, ФОТО: УАФ
03 марта 2020, 21:25
Во вторник, 3 марта, состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу.
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Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Германии, Испании и Швейцарии.
Предлагаем вам проголосовать, какое место займет национальная команда по завершению группового этапа.
Отметим, что читатели Football.ua перед жеребьевкой хотели получить в соперники Швейцарию, Италию и Исландию.
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