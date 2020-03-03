Лига наций

Предлагаем вам проголосовать, на какой позиции "сине-желтые" завершат групповой этап.

Во вторник, 3 марта, состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу.

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Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Германии, Испании и Швейцарии.

Предлагаем вам проголосовать, какое место займет национальная команда по завершению группового этапа.

Отметим, что читатели Football.ua перед жеребьевкой хотели получить в соперники Швейцарию, Италию и Исландию.

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