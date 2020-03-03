Спортивный директор Федерации футбола Испании — о жеребьевке Лиги наций.
Хосе Молина, фото: rfef.es
03 марта 2020, 23:20
Хосе Франсиско Молина подвел коротко подвел итоги жеребьевке Лиги наций.
"В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия — это мощность. Швейцария была среди четырех финалистов прошлой Лиги наций. А Украина значительно прибавила с того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко", — приводит слова Хосе Молины официальный сайт УАФ.
Лига наций: какое место займет Украина в группе?
Отметим, что посетить жеребьевку должен был главный тренер сборной Испании Луис Энрике, но пропустил мероприятие из-за простуды.
Ранее стали известны составы всех групп Лиги наций.