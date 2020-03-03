Хосе Франсиско Молина подвел коротко подвел итоги жеребьевке Лиги наций. 

"В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия — это мощность. Швейцария была среди четырех финалистов прошлой Лиги наций. А Украина значительно прибавила с того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко", — приводит слова Хосе Молины официальный сайт УАФ. 

Лига наций: какое место займет Украина в группе?

Отметим, что посетить жеребьевку должен был главный тренер сборной Испании Луис Энрике, но пропустил мероприятие из-за простуды. 

Ранее стали известны составы всех групп Лиги наций.  

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