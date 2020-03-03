Лига наций

Спортивный директор Федерации футбола Испании — о жеребьевке Лиги наций.

Хосе Франсиско Молина подвел коротко подвел итоги жеребьевке Лиги наций.

"В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия — это мощность. Швейцария была среди четырех финалистов прошлой Лиги наций. А Украина значительно прибавила с того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко", — приводит слова Хосе Молины официальный сайт УАФ.

Лига наций: какое место займет Украина в группе?

Отметим, что посетить жеребьевку должен был главный тренер сборной Испании Луис Энрике, но пропустил мероприятие из-за простуды.

Ранее стали известны составы всех групп Лиги наций.