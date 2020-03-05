Лига наций

Подводим итоги голосования о шансах нашей сборной.

Сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу Лиги наций. Нашей команде предстоит сразиться со сборными Германии, Испании и Швейцарии.

Ранее Football.ua провел голосование среди своих читателей на тему, какое итоговое место займут подопечные Шевченко в этом квартете.

Большинство читателей сайта считают, что Украина займет третье место — за этот вариант проголосовало 54,1% респондентов. Затем идет вторая строчка — 20,6%.

Еще 17,8% респондентов считают, что наша команда провалится в группе, заняв четвертое место. Кроме того, 7,5% верят, что украинцы и вовсе станут первыми в квартете.