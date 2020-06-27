Матчи "сине-желтых" в последних турах состоятся на день позже.
Сборная Украины, фото УАФ
27 июня 2020, 08:45
УЕФА представил обновленный календарь в группе А4 Лиги наций-2020/21, где выступает сборная Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
Матчи украинской команды в двух последних турах против Германии и Швейцарии состоятся на день позже запланированных дат, 14 и 17 ноября соответственно.
Изменения в календаре связаны с тем, что в этот период появились дополнительные даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских матчей.
Обновленный календарь матчей сборной Украины:
3 сентября, Украина – Швейцария
6 сентября, Испания – Украина
10 октября, Украина – Германия
13 октября, Украина – Испания
14 ноября, Германия – Украина
17 ноября, Швейцария – Украина
Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Украина осталась на 24-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА.