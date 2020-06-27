Лига наций

Матчи "сине-желтых" в последних турах состоятся на день позже.

УЕФА представил обновленный календарь в группе А4 Лиги наций-2020/21, где выступает сборная Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Матчи украинской команды в двух последних турах против Германии и Швейцарии состоятся на день позже запланированных дат, 14 и 17 ноября соответственно.

Изменения в календаре связаны с тем, что в этот период появились дополнительные даты для плей-офф Евро-2020 и товарищеских матчей.

Обновленный календарь матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина – Швейцария

6 сентября, Испания – Украина

10 октября, Украина – Германия

13 октября, Украина – Испания

14 ноября, Германия – Украина

17 ноября, Швейцария – Украина

Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Украина осталась на 24-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА.