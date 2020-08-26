Лига наций

Сейчас тренерский штаб работает над приведением игроков к одинаковой функциональной знакомой.

Сборная Украины сегодня прилетела в Харьков. Пока что прибыли 19 футболистов. Остальные присоединятся к национальной команде позже, сообщил официальный сайт УАФ.

Тренер по физподготовке сборной Украины Андреа Азалин провел занятие в тренажерном зале для людей, которые вчера не играли в Суперкубке Украины либо же выходили на замену во втором тайме – Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко, Сергея Болбата и Виктора Цыганкова. Также с ними работал Александр Зинченко из Манчестер Сити.

Вечером команды потренировались на поле. Для пятерых новичков (Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тымчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь) тренерский штаб сделал упор на тактические моменты.

Футболисты, которые вчера играли в матче за Суперкубок Украины (Динамо – Шахтер 3:1), провели восстановительную тренировку.

В конце занятия футболисты вместе с главным тренером команды Андреем Шевченко сыграли в тенисбол.