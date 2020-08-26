Лига наций

Защитник сборной Украины поделился впечатлениями в первый день сбора команды.

Часть сборной Украины сегодня уже прилетела в Харьков, где даже успела потренироваться. Защитник Александр Караваев рад встрече с партнерами по команде.

"Почти год не виделись... Последний матч у нас был же еще в прошлом году, когда с сербами играли. Потом начался карантин и отменили запланированный в марте сбор. Мы соскучились и с большим удовольствием все собрались", — заявил Караваев пресс-службе сборной.

На сборе в Харькове Андрей Шевченко просмотрит более 30 человек. Это, по словам Караваева, добавляет мотивации.

"Хорошо, когда есть такой большой подбор кадров, конкуренция. На каждую позицию по 2-3 человека. Это добавляет и мотивацию, и прогресс – поэтому, считаю, это только положительный момент для команды".

"Есть ли смешанные ощущения из-за того, что Евро не сыграли, а уже Лига наций? Да нет, ничего такого. Понимаем, какая ситуация произошла, готовимся. Те официальные матчи, которые у нас сейчас будут – лучше, чем товарищеские. Я считаю, это будет для нас намного лучше, тем более, и соперники уже совсем другие, мы участвуем в Дивизионе А. Будет очень интересно, мы с нетерпением ждем Лигу наций".

Сборная Украины сыграет третьего сентября против сборной Швейцарии во Львове, а шестого сентября сразится с Испанией в Мадриде.