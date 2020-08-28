Лига наций

Полузащитник Ференцвароша не присоединится к сборной.

Александр Зубков не приедет в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной тому стала мышечная травма и отсутствие игровой практики в последнее время.

Сборная Украины сыграет третьего сентября против сборной Швейцарии во Львове, а шестого сентября сразится с Испанией в Мадриде.

Напомним, что пока что заявка сборной Украины состоит из десяти игроков Шахтера, восьми — Динамо, а также Александра Зинченко из Манчестер Сити.