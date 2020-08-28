Лига наций

Менеджер поведал о планах на будущее.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, поступало ли ему предложение возглавить Барселону.

"Я не рассматриваю сейчас никаких предложений, моя цель — готовить команду к матчам Лиги наций, Евро и отбора к чемпионату мира".

"Ярмоленко и бельгийские легионеры? Они не могли бы приехать раньше, чемпионаты в Европе стартуют в разные сроки. Считаю, было правильным оставить Ярмоленко в клубе, он получит там игровую практику. Эти футболисты прибудут во второй части сбора, когда пойдет уже непосредственная подготовка к матчам", — цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Ранее Шевченко дал свой комментарий о первом тренировочном сборе команды, рассказал о конкуренции в коллективе.