Лига наций

Петкович поделился ожиданиями от матчей в Лиге наций.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал о подготовке команды ко встречам с Украиной и Германией в рамках Лиги наций.

"В данный момент сложно сказать, кто находится в хорошей форме. Одни только тренировались, другие играли товарищеские матчи, третьи – официальные матчи. Эта информация очень важна для тренерского штаба, чтобы определиться, кто может помочь против сильных соперников – Украины и Германии.

Украина готовится с прошлой недели, это означает, что они относятся к матчам очень серьезно и хотят хорошо себя показать. Нам сейчас нам важно сосредоточиться на себе.

В краткосрочной перспективе наша цель – побеждать в каждом матче, в долгосрочной – как можно лучше выступать в турнирах. Приятно оказаться в финальном турнире Лиги наций, но в этот раз будет еще сложнее", – рассказал Петкович в интервью Bluewin.

Украина проведет домашний матч против Швейцарии 3 сентября на Арене Львов.