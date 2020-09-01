Лига наций

Хавбек рассказал о своем прибытии в национальную команду.

Полузащитник Игорь Харатин поделился своими впечатлениями от прибытия в лагерь сборной Украины, которая готовится к старту в Лиге наций

"Прежде всего, очень доволен и счастлив, что попал сюда. В первую очередь жду тренировок, возможности познакомиться со всеми в команде, влиться. Жду своего первого дня в сборной", – рассказал Харатин в интервью пресс-службе УАФ.

В рамках Лиги наций Украина примет Швейцарию 3 сентября, а 6 сентября проведет выездную встречу с Испанией.