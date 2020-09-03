Шевченко определил 23-х игроков на будущий матч.
фото УАФ
03 сентября 2020, 10:50
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола огласил окончательную заявку сборной Украины на матч Лиги наций против Швейцарии.
Главный тренер команды Андрей Шевченко оставил в обойме 23-х футболистов. За бортом списка оказались Валерий Бондарь, Сергей Болбат, Евгений Макаренко и Роман Безус.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко
Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес
Отметим, что ранее Шевченко назвал защитника Сергея Болбата лучшим игроком на прошедшем сборе.