Лига наций

У капитана сборной Португалии воспаление пальца на правой ноге.

Сборная Португалии может лишиться Криштиану Роналду на матч Лиги наций против Хорватии — сообщил официальный сайт федерации футбола Португалии.

У капитана и главной звезды португальской команды инфицированная рана на пальце правой ноги, и он проходит курс антибиотиков, параллельно занимаясь в тренажерном зале.

Точная информация об участии или не участии Криштиану Роналду в стартовых матчах Лиги наций станет известно ближе к датам поединка.

Матч Португалия — Хорватия запланирован на субботу, 5 сентября, а поединок Швеция — Португалия должен пройти во вторник, 8 сентября.