Лига наций

Этот гол стал первым в текущем розыгрыше Лиги наций.

Национальная сборная Украины играет против Швейцарии в рамках стартового тура Лиги наций.

Несмотря на давление со стороны соперника в первые минуты встречи, именно подопечные Андрея Шевченко открыли счет в матче.

Нападающий Жуниор Мораес после неудачного сейва Янна Зоммера отдал передачу Андрею Ярмоленко, который буквально с метра отправил мяч ворота ударом пяткой.

Напомним, что следить за событиями поединка Украина — Швейцария вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.