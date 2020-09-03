Лига наций

Украинский вингер открыл счет в матче со Швейцарией.

Национальная сборная Украины играет против Швейцарии в рамках стартового тура Лиги наций.

Уже на 14-й минуте подопечные Андрея Шевченко вышли вперед благодаря голу Андрея Ярмоленко, который успешно замкнул передачу Александра Тымчика с правого фланга.

Стоит отметить, что данное взятие ворот стало первым среди всех команд в текущем розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что следить за событиями поединка Украина — Швейцария вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.