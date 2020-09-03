Лига наций

Тем не менее, вся борьба для команды Андрея Шевченко еще впереди.

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Благодаря этому результату "желто-синие" возглавили турнирную таблицу Группы А (4), поскольку Германия и Испания не смогли выявить сильнейшего в своем очном противостоянии.

Напомним, в следующем туре Украину ожидает гостевой поединок против Испании, который состоится шестого сентября в 21:45 по киевскому времени.