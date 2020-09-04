Лига наций

Швейцарский голкипер высказался о поражении в матче с Украиной (1:2).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер прокомментировал шикарный гол в свои ворота в исполнении Александра Зинченко, который он посвятил умершему от коронавируса врачу Антону Худаеву.

"У меня не было шансов отбить этот удар. Если он действительно задумывал так пробить, у него вышел фантастический гол", — передает слова Зоммера корреспондент Football.ua Алексей Мацкевич.

Напомним, что смотрите видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.