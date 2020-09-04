Лига наций

Украинский защитник высказался о победе в матче над Швейцарией (2:1).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Правый защитник сборной Украины Александр Тымчик, дебютировавший за национальную команду в этом поединке, поделился эмоциями от победы своей команды в дебютном матче в рамках группы А.

"Я рад дебюту за сборную. Приятно, что выиграли и показали неплохой футбол. Мы все счастливы и довольны. Главный тренер акцентировал внимание на том, что нужно подключаться в атаку, врываться в свободные зоны. Все сложилось — я получил пространство, пробил, а потом отдал голевой пас на Ярмоленко".

"Конечно, я волновался — это же первая игра. Перед матчем меня все поддержали, нашли необходимые слова. С каждой минутой чувствовал себя все увереннее. Важно, что мы победили", — приводит слова Тымчика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотрите видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.