Лига наций

Вингер сумел обойти в результативности своего тренера.

Крайний полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил первый гол в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1).

Таким образом, вингер стал самым результативным игроком в истории национальной команды по системе гол+пас по данным Transfermarkt.

Суммарно, Ярмоленко совершил 58 результативных действий (38 голов и 20 ассистов). На втором месте идет нынешний наставник сборной Андрей Шевченко — 57 (48 голов и 9 ассистов).

Ранее Шевченко прокомментировал победу против швейцарцев, отметив игру дебютантов команды.