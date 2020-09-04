Лига наций

Наставник прокомментировал успех "сине-желтых".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о победе над Швейцарией (2:1) в матче Лиге наций.

"Вся команда сыграла хорошо, но особенно хочу отметить дебютантов Тымчика и Михайличенко. Первый тайм получился очень тяжелым для нас. Швейцария – сильная, тактически подготовленная команда с отличными игроками. В некоторые моменты гости прижимали нас к своим воротам.

Это была интересная игра против физически крепкой команды. У Швейцарии много атлетичных высоких игроков. В конце второго тайма нам пришлось играть более прагматично. Завтра мы проанализируем эту игру и начнем подготовку к матчу с Испанией", – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Украина вышла на первое место в своей группе Лиги наций.