Лига наций

Защитник удачно начал выступления за национальную команду.

В поединке первого тура Лиги наций сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счетом 2:1.

Отметим, что первый гол за "желто-синих" забил вингер Андрей Ярмоленко, который стал самым результативным игроком в истории сборной.

Кроме того, результативную передачу на хавбека отдал защитник Богдан Михайличенко, для которого прошедшая встреча была дебютной. Напомним, ранее фулбэк забил гол в дебютном матче за Андерлехт.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между сборными Украины и Швейцарии.