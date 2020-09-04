Лига наций

Криштиану Роналду хочет как можно скорее стать самым результативным игроком национальных сборных.

Криштиану Роналду практически не сомневается, что сможет сыграть в Лиге наций за сборную Португалии — сообщает Tuttosport.

Сообщалось, что из-за воспаления пальца на правой ноге капитан сборной Португалии не принимает участие в общих тренировках, но занимается в тренажерном зале, проходя курс антибиотиков.

Помимо желания помочь родной команде, у Роналду есть и личная цель. На его счету 99 голов за национальную сборную, и он на 10 мячей отстает от абсолютного рекордсмена планеты иранца Али Даеи (109), но твердо намерен стать и по этому показателю номером первым.

Матч Португалия — Хорватия состоится в субботу, 5 сентября, а 8 сентября португальцы сыграют со Швецией.