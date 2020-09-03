Физическая форма полузащитника Лилля не удовлетворила тренерский штаб национальной команды.
Ренату Санчеш, фото ФФП
03 сентября 2020, 17:25
Ренату Санчеш не поможет сборной Португалии в стартовых турах Лиги наций — сообщил официальный сайт федерации футбола Португалии.
В четверг, 3 сентября, после тестов физического состояния футболистов, Санчеш был признан не готовым к матчам и отправлен домой.
Ранее сообщалось, что под вопросом участие Криштиану Роналду в матчах против Хорватии и Швеции.
Матч Португалия — Хорватия запланирован на субботу, 5 сентября, а поединок Швеция — Португалия должен пройти во вторник, 8 сентября.