Лига наций

Швейцарский хавбек высказался о поражении от сборной Украины (1:2).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями от поражения и посчитал, что его команда не заслуживала подобного результата.

"Соперник нанес несколько ударов и забил два гола. Мы не должны были проигрывать этот матч. В первом тайме у нас было достаточно свободного пространства. Нам часто не хватало заключительной передачи, что имеет большое значение в современном футболе".

"Нам пришлось больше открываться после второго пропущенного гола. Можно сказать, что это был первый серьезный бой за долгое время, некоторые процессы все еще шли не так, как это необходимо", — приводит слова Джаки Srf.ch.

Напомним, что смотрите видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.