Лига наций

Наставник Италии высказался о ничьей в матче против Боснии и Герцеговины.

В рамках первого тура Лиги наций сборная Италия не смогла обыграть Боснию и Герцеговину, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). Главный тренер итальянцев Роберто Манчини прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Это была моя вина. Они показали мне состав, на мне не было очков, и я сказал, что все в порядке. Я не заметил, что в составе был Ачерби, а не Кьеллини".

"Как бы то ни было, мы изначально планировали, что Ачерби сыграет одну игру, а Кьеллини — другую. Я спросил Джорджио, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет выйти против Боснии и Герцеговины, но нам пришлось поберечь его на следующий матч".

"Это решение действительно оказалось ошибкой с моей стороны", — приводит слова Роберто Манчини Football Italia.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Италия — Босния и Герцеговина вы можете на Football.ua.