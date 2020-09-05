Лига наций

Форвард Боснии и Герцеговины высказался о ничьей против Италии (1:1).

В рамках первого тура Лиги наций сборная Италия не смогла обыграть Боснию и Герцеговину, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). Нападающий боснийцев Эдин Джеко, ставший автором единственного гола в составе своей команды, прокомментировал конечный результат встречи.

"Я всегда люблю забивать голы, не только сегодня. Вчера я был прав, когда сказал, что Босния и Италия являются друг для друга неудобными соперниками. Мы наблюдали отсутствие резкости, но игра была достаточно сбалансированной, думаю, у обеих сторон в конечном итоге был один или два момента".

"Мое будущее? Я уже сказал, что сейчас не время говорить о трансферном рынке. Я нахожусь в национальной сборной и должен полностью уважать это. Мы можем поговорить позже", — приводит слова Джеко Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Италия — Босния и Герцеговина вы можете на Football.ua.