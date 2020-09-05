Нападающий Динамо отметился голом за национальную команду.
фото Динамо
05 сентября 2020, 20:59
Жерсон Родригес вышел с первых минут поединка против сборной Азербайджана. Для его команды ситуация улучшилась уже в середине тайма, когда соперник остался в меньшинстве.
Однако под занавес первой половины Шейдаев открыл счет. Люксембург смог восстановить паритет сразу после перерыва.
Проявить себя Жерсон Родригес смог на 72-й минуте, когда нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар.
Напомним, что форвард Динамо играл после повреждения, которое получил в контрольном матче.