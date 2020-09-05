Лига наций

Нападающий Динамо отметился голом за национальную команду.

Жерсон Родригес вышел с первых минут поединка против сборной Азербайджана. Для его команды ситуация улучшилась уже в середине тайма, когда соперник остался в меньшинстве.

Однако под занавес первой половины Шейдаев открыл счет. Люксембург смог восстановить паритет сразу после перерыва.

Проявить себя Жерсон Родригес смог на 72-й минуте, когда нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар.

Напомним, что форвард Динамо играл после повреждения, которое получил в контрольном матче.