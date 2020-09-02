Лига наций

Вингер может оказаться в лазарете из-за проблем со здоровьем.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес получил повреждение в лагере сборной Люксембурга и рискует пропустить ближайшие матчи команды.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Родригес принял участие в контрольном матче Люксембурга против немецкого клуба Саарбрюкен. Вингер сыграл 44 минуты и покинул поле из-за травмы.

Степень серьезности повреждения и сроки восстановления 25-летнего игрока пока остаются неизвестными.

Сборная Люксембурга встретится с Азербайджаном и Черногорией в рамках Лиги наций 5 и 9 сентября соответственно.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес стал лучшим игроком Динамо в августе.