Люксембуржский нападающий удостоился почетной награды.
фото Динамо
31 августа 2020, 17:35
Жерсон Родригес стал лучшим игроком Динамо в августе, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Игрок сборной Люксембурга набрал 60% процентов голосов, обогнав ближайшего преследователя, Карлоса Де Пену, на 40%.
Жерсон Родригес здорово показал себя в поединке против Шахтера в Суперкубке Украины, а также здорово вошел в игру против Олимпика.
Напомним, что нападающий ранее получил вызов в сборную Люксембурга.