Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Португалии в поединке первого тура Лиги наций принимала на своем поле хорватов и добилась разгромной победы.

Криштиану Роналду участие в поединке не принимал, но его партнеры четырежды огорчили соперника и пропустили лишь раз.

Обзор матча:

Португалия — Хорватия 4:1

Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Фелиш, 70, А. Силва, 90+5 — Петкович, 90+1



Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо (Оливейра, 81), Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш (А . Силва, 88), Б. Силва (Тринкан, 78).



Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич (Брозович, 61), Ковачич — Брекало (Перишич, 67), Влашич, Ребич — Крамарич (Петкович, 73).



Предупреждения: Едвай, Баришич