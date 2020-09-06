Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото uefa.com
06 сентября 2020, 00:59
Сборная Португалии в поединке первого тура Лиги наций принимала на своем поле хорватов и добилась разгромной победы.
Криштиану Роналду участие в поединке не принимал, но его партнеры четырежды огорчили соперника и пропустили лишь раз.
Обзор матча:
Португалия — Хорватия 4:1
Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Фелиш, 70, А. Силва, 90+5 — Петкович, 90+1
Португалия: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо (Оливейра, 81), Данилу, Фернандеш — Жота, Фелиш (А . Силва, 88), Б. Силва (Тринкан, 78).
Хорватия: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич (Брозович, 61), Ковачич — Брекало (Перишич, 67), Влашич, Ребич — Крамарич (Петкович, 73).
Предупреждения: Едвай, Баришич