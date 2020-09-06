Лига наций

"Драконы" продолжили свою успешную серию в поединках Лиги наций.

В рамках второго тура Дивизиона B Лиги наций сборная Уэльса добыла минимальную победу над Болгарией, забив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время (1:0).

Благодаря этому результату подопечные Райана Гиггза продлили свою победную серию до четырех матчей подряд в официальных турнирах.

Помимо сборной Болгарии, ранее "драконы оказались сильнее Финляндии (1:0), Венгрии (2:0) и Азербайджана (2:0).

В последний раз подобное достижение Уэльсу удавалось в далеком 2003 году, когда команда под руководством Марка Хьюза добыла пять побед подряд.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Уэльс — Болгария вы можете на Football.ua.