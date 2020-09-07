Лига наций

Любителей футбола ожидает интересный поединок в рамках элитного дивизиона турнира.

Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии с Италией в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Данный матч состоится 7 сентября на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме и пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире игру покажут телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 8 сентября на телеканале Футбол 1 в 16:35 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния сборную Испании.