Лига наций

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Сборная Франции сойдется в противостоянии с Хорватией в поединке второго тура Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Дидье Дешама на успех более высокими.

Так, на потенциальную победу Франции коэффициент составляет 1,53, а вероятность успеха Италии оценивается показателем 6,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Хорватия не проиграет и ТБ 2.5: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7.90.

Напомним, матч Франция — Хорватия состоится во вторник, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.