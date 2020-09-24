Лига наций

Второй победитель турнира определится в октябре следующего года.

Финальный турнир второго розыгрыша Лиги наций пройдет с 6 по 10 октября 2021 года, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций в Твиттере.

Желание провести решающую часть соревнования задекларировали три национальных ассоциации: Италия, Нидерланды и Польша.

За победу в турнире поспорят четыре победителя групп Первого дивизиона Лиги наций. В их числе может оказаться и Украина. Команда Андрея Шевченко набрала три очка в первых двух турах и занимает второе место в группе 4, отставая от Испании на одно очко.

10-го октября украинцы сыграют против Германии в Лиге наций, а уже 13-го с Испанией. До этого они 7-го октября проведут товарищеский матч против сборной Франции.