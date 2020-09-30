Лига наций

Вингер Ференцвароша сможет принять участие в октябрьских матчах.

Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Александра Зубкова из-за повреждения Александра Зинченко, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Полузащитник Манчестер Сити не сможет принять участие в подготовке к октябрьским матчам. Александр Зубков, в свою очередь, может дебютировать за взрослую национальную команду.

Вингер получил вызов в сборную на предыдущие матчи, но из-за мышечной травмы и отсутствия игровой практики не приехал в расположение команды.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.