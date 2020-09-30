Вингер Ференцвароша сможет принять участие в октябрьских матчах.
фото fradi.hu
30 сентября 2020, 16:46
Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины Александра Зубкова из-за повреждения Александра Зинченко, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Полузащитник Манчестер Сити не сможет принять участие в подготовке к октябрьским матчам. Александр Зубков, в свою очередь, может дебютировать за взрослую национальную команду.
Вингер получил вызов в сборную на предыдущие матчи, но из-за мышечной травмы и отсутствия игровой практики не приехал в расположение команды.
Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.
Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.