Украина

Украинский хавбек подписал полноценный контракт с Ференцварошем.

Полузащитник Александр Зубков на постоянной основе перешел из Шахтера в Ференцварош, за который он выступал на правах аренды. 23-летний украинец подписал с венгерским клубом соглашение на четыре года.

"Хочу поблагодарить Шахтер, что хорошо провели переговоры, и я стал футболистом Ференцвароша. Через две недели стартует подготовка к новому сезону, хотим удачно сыграть в еврокубках и третий раз подряд выиграть чемпионат Венгрии".

Кроме того, украинский хавбек прокомментировал слухи, которые связывали его с возможным трансфером в турецкий Фенербахче.

"Если честно, то в случае с Фенербахче все было несерьезно. Слухи какие-то были, но на данном этапе карьеры я Турцию не рассматриваю", — заявил Зубков в программе Профутбол.

Напомним, Ференцварош под руководством Сергея Реброва во второй раз подряд стал чемпионом Венгрии.