Лига наций

Полузащитник прокомментировал причины, из-за которых не сможет сыграть в ближайших матчах.

Александр Зинченко не поможет сборной Украины в октябрьских поединках из-за повреждения.

"На четвертый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и ушел с тренировки. Сканирование показало небольшое повреждение. Я сделал паузу на пять-семь дней, после этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.

МРТ показало, что у меня повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдет около трех недель. Я чувствую дискомфорт, потому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%", — сказал Зинченко в эфире Футбол NEWS.

Отметим, что Андрей Шевченко уже вызвал Александра Зубкова вместо травмированного полузащитника Манчестер Сити.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.