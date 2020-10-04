Лига наций

Тренерскому штабу предстоит выбрать нового номера один.

Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус перед отправлением в сборную Украины, поэтому не сможет сыграть в октябрьских поединках национальной команды.

Кто займет место в воротах против именитых соперников?

Напомним, национальная команда проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.