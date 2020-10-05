Лига наций

В Париже "желто-синие" проведут матч со сборной Франции в рамках подготовки к матчам Лиги наций.

Сборная Украины прибыла во Францию, где состоится товарищеский поединок против местной национальной команды в рамках подготовки к матчам Лиги наций против Германии и Испании.

Как ранее сообщалось, из Киева вылетели Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Илья Забарный, Ефим Конопля и Юрий Панькив, а остальные футболисты, выступающие в чемпионатах за пределами Украины, отправились во Францию регулярными рейсами.

Отметим, что "желто-синим" в предстоящем поединке против подопечных Дидье Дешама не смогут помочь ряд футболистов Шахтера, поскольку в донецкой команде обнаружили случаи заражения коронавирусом.

Напомним, матч Франция – Украина пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.