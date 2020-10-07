Лига наций

Немецкий форвард ожидает результат теста на коронавирус.

Нападающий Челси Тимо Вернер оказался в списке заявленных футболистов сборной Германии на предстоящие поединки Лиги наций, в том числе и против Украины, однако немец рискует в конечном итоге пропустить матч с "желто-синими".

Как сообщает Goal, у 24-летнего форварда были выявлены симптомы гриппа. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией во всем мире, Вернер в срочном порядке сдал тест на коронавирус. При этом главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что результаты теста пока неизвестны.

"Было проведено несколько тестов, но результатов еще нет", — признался немецкий специалист.

Напомним, матч Украина — Германия состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и пройдет 10 октября в 21:45 по киевскому времени. Ранее стартовала продажа билетов на данный поединок.