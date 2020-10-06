Лига наций

Болельщики могут приобрести билеты на поединки Лиги наций.

УАФ объявила о старте продажи билетов на матчи с Германией и Испанией в рамках Лиги наций.

Согласно решению УЕФА, на стадионах может присутствовать до 30% посетителей от общего количества мест. УАФ получила согласие киевских властей и готова обеспечить присутствие болельщиков на НСК Олимпийский во время поединков.

Продажа билетов стартовала 6 октября на сайте ticketsbox.com исключительно в электронном виде. Цена билетов варьируется от 150 до 1000 гривен.

Сборная Украины встретится с Германией 10 октября, а 13 октября сыграет с Испанией. Оба поединка на НСК Олимпийский начнутся в 21:45.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку перед спаррингом с Францией.