Лига наций

Украинский хавбек может сыграть в предстоящем спарринге против Франции.

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков вскоре может провести дебютировать за сборную Украины. 24-летний футболист уже вызывался в национальную команду в августе этого года, однако приехать в ее расположение так и не смог из-за травмы.

"Со второй попытки доехал. Я очень рад находиться здесь. Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной", — заявил Зубков в комментарии телеканалам Футбол.

Напомним, сборная Украины проведет товарищеский матч с Францией, который пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.