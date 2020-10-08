Лига наций

Главный тренер национальной команды рассказал о кадровых проблемах.

Сборная Украины разгромно уступила Франции в товарищеском поединке, но уже скоро команду ждут матчи Лиги наций. Андрей Шевченко еще не имеет четкого списка игроков, на которых можно положиться.

"Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных игр. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать.

Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии — 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы будем довызывать, будут делать тесты", - приводит слова Андрея Шевченко официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Франция — Украина.

Напомним, что сборная Украины после возвращения из Франции проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.