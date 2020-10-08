Украина
08 октября 2020, 00:04
Украина крупно уступила Франции в контрольном поединке
Команда Андрея Шевченко в "обескровленном" составе не смогла справиться с чемпионами мира (1:7).
Франция — Украина, twitter.com/equipedefrance
08 октября 2020, 00:04
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Франция — Украина 7:1
Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 — Цыганков, 53
Франция: Манданда (Маньян, 46) — Павар, Упамекано (Варан, 46), Ленгле, Динь — Нзонзи, Камавинга (Погба, 59), Толиссо, Ауар (Гризманн, 59) — Мартиаль (Мбаппе, 46), Жиру (Бен Йеддер, 74).
Украина: Бущан — Конопля, Забарный, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46) — Шапаренко, Харатин, Макаренко (Шепелев, 62) — Малиновский (Цыганков, 46), Ярмоленко (Яремчук, 62), Зубков (Безус, 71).
Предупреждения: Малиновский, Харатин, Конопля.