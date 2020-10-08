Лига наций

Команда Андрея Шевченко приступила к подготовке в матчам Лиги наций.

Потерпев самое сокрушительное поражение в своей истории в товарищеском матче против Франции, сборная Украины вернулась в Киев, где будет готовиться к матчам Лиги наций против Германии и Испании — сообщает УАФ.

В субботу, 10 октября, команда Андрея Шевченко встретится со сборной Германии в Киеве на НСК Олимпийский, а во вторник, 13 октября, на той же арене примет команду Испании. Начало обоих матчей в 21:45.

Согласно решению УЕФА, на матчи допускаются зрители, но не более 30% вместимости стадиона и с соблюдением всех санитарных норм.

После двух туров группового турнира Лиги наций в группе А4 лидирует сборная Испании — 4 очка, на втором месте Украина — 3, третья — Германия — 2 и четвертая — Швейцария — 1.