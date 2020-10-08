Лига наций

Менеджер Германии уверен в успехе своей команды.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал грядущий матч Лиги наций, в котором его команда сыграет против Украины.

"Есть много вопросов, которые мы должны решить перед матчем с Украиной. Нам будет противостоять сильная, совершенно другая команда, но могу заверить, что мы хорошо подготовимся к игре. Мы очень хотим победить в Украине — и я думаю, что мы сможем обыграть соперника.

Пока сложно сказать, кто из игроков отправится в Украину. Нужно будет поговорить с Тимо Вернером, также есть проблемы у Тони Крооса"

"Я слышал, что в украинской сборной есть заболевшие коронавирусом. Наша задача — придерживаться инструкций и соблюдать все правила, мы должны быть изолированы", — приводит слова Лева журналист Маркус Берг.

Напомним, в команда Шевченко в контрольном поединке разгромно проиграла Франции (1:7).