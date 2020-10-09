Лига наций

Сборная Украины обзавелась третьим вратарем.

Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины голкипера Ворсклы Дмитрия Резника, сообщает официальный сайт УАФ.

Вратарь провел полный матч против Румынии за молодежную команду без пропущенного гола.

Ввиду кадровых проблем в заявку на игру против сборной Франции попал Александр Шовковский.

Напомним, что сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.