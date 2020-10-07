Украина

Легендарный голкипер может вернуться на поле после окончания карьеры.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку команды на товарищеский матч с Францией, сообщает официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб национальной команды решил включить легенду киевского Динамо в заявку из-за тяжелой кадровой ситуации. После того, как у Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус, единственным голкипером в распоряжении Андрея Шевченко остался Георгий Бущан.

Шовковский объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года, однако 45-летний специалист продолжал поддерживать физическую форму.

Матч Франция – Украина состоится на Стад де Франс в среду, 7 сентября, и начнется в 22:10 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.