Лев: Украина способна конкурировать с топовыми сборными мира

Лига наций

Менеджер высказался накануне очного матча.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свою оценку игре сборной Украины накануне противостояния в рамках Лиги наций.

"Сборная демонстрирует высокий темп футбола и хорошую технику. В составе Украины выступают футболисты топ-уровня, некоторые играют в Европе. Немало техничных исполнителей. В последнее время я почти не видел команд, которые бы владели мячом так качественно, как это делает Украина".

"Шевченко — великий игрок и бомбардир. А теперь, как мы видим, и замечательный тренер. С тех пор как он возглавил сборную, она становится все сильнее и сильнее. Я думаю, что в данный момент Украина способна конкурировать с топовыми сборными мира", — цитирует Лева Футбол News.