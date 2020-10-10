Лев: Украина способна конкурировать с топовыми сборными мира

Менеджер высказался накануне очного матча.
Йоахим Лев, getty images
10 октября 2020, 11:29
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свою оценку игре сборной Украины накануне противостояния в рамках Лиги наций.
"Сборная демонстрирует высокий темп футбола и хорошую технику. В составе Украины выступают футболисты топ-уровня, некоторые играют в Европе. Немало техничных исполнителей. В последнее время я почти не видел команд, которые бы владели мячом так качественно, как это делает Украина".
"Шевченко — великий игрок и бомбардир. А теперь, как мы видим, и замечательный тренер. С тех пор как он возглавил сборную, она становится все сильнее и сильнее. Я думаю, что в данный момент Украина способна конкурировать с топовыми сборными мира", — цитирует Лева Футбол News.
Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.