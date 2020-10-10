УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги наций.
Павел Гиль, Getty Images
10 октября 2020, 15:58
Матч между сборными Украины и Испании в рамках Лиги наций обслужит польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем, сообщает официальный сайт УАФ.
Главный арбитр: Павел Гиль
Ассистенты арбитра: Конрад Сапела и Марцин Борковский
Четвертый арбитр: Павел Рачковский
Делегат УЕФА: Конул Мехтиева (Азербайджан)
Судейский наблюдатель: Стефано Подечи (Сан-Марино)
Матч Украина – Испания состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 13 октября.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль не сыграет во встрече с Украиной.