Лига наций

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги наций.

Матч между сборными Украины и Испании в рамках Лиги наций обслужит польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем, сообщает официальный сайт УАФ.

Главный арбитр: Павел Гиль

Ассистенты арбитра: Конрад Сапела и Марцин Борковский

Четвертый арбитр: Павел Рачковский

Делегат УЕФА: Конул Мехтиева (Азербайджан)

Судейский наблюдатель: Стефано Подечи (Сан-Марино)

Матч Украина – Испания состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 13 октября.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль не сыграет во встрече с Украиной.