Лига наций

У защитника Реала Дани Карвахаля травма.

Дани Карвахаль не сыграет против Швейцарии и Украины в Лиге наций — сообщил официальный сайт Реала.

У защитника диагностировали повреждение внутренней боковой связки правого колена.

Насколько серьезная травма, на какой срок Карвахаль выбыл из строя и восстановится ли к матчам против Шахтера в Лиге чемпионов, покажет более углубленное обследование.

В первоначальном списке сборной Испании, который огласил ее тренер Луис Энрике, Карвахаль присутствовал.

Против Украины Испания сыграет в четвертом туре во вторник, 13 октября.