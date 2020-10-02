У защитника Реала Дани Карвахаля травма.
Дани Карвахаль, Getty Images
02 октября 2020, 16:59
Дани Карвахаль не сыграет против Швейцарии и Украины в Лиге наций — сообщил официальный сайт Реала.
У защитника диагностировали повреждение внутренней боковой связки правого колена.
Насколько серьезная травма, на какой срок Карвахаль выбыл из строя и восстановится ли к матчам против Шахтера в Лиге чемпионов, покажет более углубленное обследование.
В первоначальном списке сборной Испании, который огласил ее тренер Луис Энрике, Карвахаль присутствовал.
Против Украины Испания сыграет в четвертом туре во вторник, 13 октября.